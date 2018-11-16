Порт в Николаеве загрязнили сточные воды из коллектора

В Николаевском порту произошло загрязнение акватории из-за стоков из городского коллектора.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морпортов Украины.
«Сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП «АМПУ» 14.11.2018 зафиксировали загрязнение акватории порта в районе причала № 0. Источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор», – говорится в сообщении.
Там отметили, что стекала вода продолжались время.
«АМПУ имеет все необходимые полномочия, чтобы осуществлять постоянный мониторинг акватории портов с целью выявления фактов загрязнения. Соответствующие обследования мы делаем по несколько раз на день»,— отметила руководитель отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП «АМПУ» Илона Воин.
АМПУ создаст рабочие группы, чтобы совместно с органами местной власти и представителями общественности определить пути решения вопросов, связанных с загрязнением акваторий, возникающее вследствие неисправности очистных сооружений, промышленной деятельности и других факторов.