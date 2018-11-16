Порошенко наградил медийщиков и связистов

16 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №368/2018, по которым наградят государственными наградами по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.

Об этом сообщается «Детектор Медиа».

Награждения и присвоения званий осуществлено президентом «За значительный личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное майсетрство».

Орденом «За заслуги» II степени отмечен Михаила Куницкого, президента общественной организации «Информационно-коммуникационный менеджмент интеллектуальной собственности» (Киев).

Орденом «За заслуги III степени отмечены: члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Виктора Лагошина; председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олега Наливайока; руководитель управления Государственного управления делами Валентина Онофрийчука.

Орденом Даниила Галицкого отмечено Александра Склярова, члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Медаль «За труд и доблесть» получили ветеран журналистики с Херсонщини Николай Гурепка и доцент кафедры Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Лев Сакович.

Звание «Заслуженный журналист Украины» присвоено:

Ларисе Геряк – заместителя директора коммунального предприятия «Дрогобычское региональное радиовещание «Франко земля»» (Львовская область);

Лилии Данилюк – ветерану журналистики (Днепр);

Татьяне Каменской – главному редактору предприятия «Телерадиокомпания ВТВ плюс» (Херсон);

Сергею Клочко – директору общества «Телерадиокомпания "Академ-ТВ"» (Сумы);

Екатерине Маховой – главному редактору общества «Телерадиокомпания «Регион»» (Харьков);

Сергею Навроцькому – редактору коммунальной организации «Редакция Барского районного эфирного радиовещания» (Винницкая область);

Светлане Шекере – корреспонденту специальном общества «Национальные информационные системы» (Киев);

Дмитрию Шкурку – журналисту, офицеру Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины» присвоено Николаю Бойко, начальнику Испытательного центра радио и телевидения государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения» и Григорию Котенку, руководителю Аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Звание «Заслуженный экономист Украины» присвоено Наталье Шумар, заместителя руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи.

Напомним, 16 ноября отмечается День работников радио, телевидения и связи.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.