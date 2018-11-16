Политолог о скандале в Смеле: Правительство дало проблеме состояться, чтобы потом «решить» ее

Кабинет министров сначала сам принял постановление о возможности отключения «теплокоммунэнерго» от поставки газа, если у них есть долги. А потом отменил свое решение. Вполне вероятно, что в правительстве хорошо знали, что в некоторых городах возникнут проблемы со стартом отпительного сезона, но умышленно позволили этому произойти.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Он убежден, что проблемы со срывом отопительного сезона в 70-тысячной Смеле частично связаны с местной властью, но виновата здесь не только она.

«Обратите внимание, такой «кейс» не только там – есть и другие города с похожей ситуацией. То есть это – показатель того, что дело не только в местной власти, как сейчас пытается сказать Премьер-министр», – говорит эксперт.

Он отметил, что именно правительство утвердило подзаконный акт, который позволял отключать предприятия теплокоммунэнерго от поставок газа, если они имеют долг.

«Даже если на улице -30°С, их можно отключать. Соответственно «Нафтогаз» именно так и начал делать. Сегодня он пытается «повесить» все долги на облгаз» и сделать собственную монополию на рынке. А теперь правительство говорит, что это постановление нужно отменить, поскольку страдает население», – рассказывает Алексей Якубин.

По его мнению, в Кабинете министров прекрасно знали, что такие проблемы возникнут, но с самого начала умышленно затягивали эту ситуацию.

«Они хотели быть «на белом коне». Сначала они позволили проблеме произойти, а потом, будто, решили ее. Я не исключаю такое развитие ситуации, что с отдельными представителями местной власти такие проблемы правительство будет решать, а с нелояльными – не будут решать», – заявил политолог.

Как сообщалось, в Смеле запустили первые котельные и начали теплоснабжение домов.

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