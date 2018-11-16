Польша выразила официальную позицию относительно блокирования Венгрией членства Украины в НАТО

Двусторонние вопросы Венгрии и Украины не должны препятствовать перспективе членства последней в Европейском Союзе и в НАТО.

Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, 16 ноября, посол Польши в Украине Ян Пекло заявил это в ответ на вопрос, как польская сторона оценивает противодействие Венгрии контактам Украины с НАТО высокого уровня.

«Польша поддерживает Украину на пути к перспективы членства в Европейском Союзе и в НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО», – сказал Пекло.

В этом контексте дипломат добавил, что это «не пожелание, а официальная позиция Польши».

Как сообщалось, отношения между Венгрией и Украиной обострились после принятия украинского закона об образовании, который определяет язык образования в нашей стране государственную украинскую. Венгрия заявила, что это якобы нарушает права венгерского меньшинства, Украина отвергла обвинения, однако Будапешт в знак недовольства заблокировал сближения Украины с НАТО, где все решения принимаются только консенсусом.

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