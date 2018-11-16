пятница, 16 ноября, 2018, 9:38 Киев
Под Киевом решили положить асфальт в снег
В Вишневом на улице Ватутина решили положить асфальт после того, как в городе в среду, 14 ноября, выпал первый снег.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.
«На Ватутина, что в Вишневом, тоже решили немножко погреться. Ничего лучшего не придумали, как начать класть асфальт», – пишут в сообществе.
Как сообщалось ранее, первый в этом году снегопад в столице застал многих врасплох. Мгновенно осложнилась ситуация на дорогах и резко возросло количество дорожных происшествий.
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