Под Киевом решили положить асфальт в снег

В Вишневом на улице Ватутина решили положить асфальт после того, как в городе в среду, 14 ноября, выпал первый снег.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«На Ватутина, что в Вишневом, тоже решили немножко погреться. Ничего лучшего не придумали, как начать класть асфальт», – пишут в сообществе.

Как сообщалось ранее, первый в этом году снегопад в столице застал многих врасплох. Мгновенно осложнилась ситуация на дорогах и резко возросло количество дорожных происшествий.

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