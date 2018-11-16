Остальский о Brexit: Народ не понимает, за что голосовал

Хоть позиция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о постепенном Brexit – «неудобная, странная и половинчатая», это, пока, лучшее решение. Ведь в противном случае государство могут постигнуть значительная финансовая нестабильность и общественные бунты.

Такое мнение во время информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал руководитель российской службы ВВС в Лондоне в 2001-2009 годах Андрей Остальский.

Он подчеркнул: Тереза Мэй стала уже «трагической фигурой», она осталась одинокой в британской политике. Против нее выступает даже собственная партия, которую, фактически, раскололи вопросы Европейского союза. После последних предложений Мэй по Brexitу она потеряла и поддержку демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Кроме того, она, конечно же, не получает никакой поддержки от тамошней оппозиции.

«И, на самом деле, никто из тех, кто критикует его политику, не может предложить какого-то другого реалистичного плана, кроме нового референдума. Хотя и это, видимо, нереально. Учитывая расклад сил, это предложение не пройдет. Политический истеблишмент не воспримет этой идеи через позицию правых евроскептиков в консервативной партии», – убежден эксперт.

И в то же время он подчеркнул: Мэй работала очень напряженно и смогла найти с ЕС компромисс, который «висит на волоске».

«Это нормальный британский компромисс. Однако, к сожалению, они разучились и потеряли это искусство. Я смотрю на все эти усилия Терезы Мэй и просто восхищаюсь силой ее характера. Немного людей смогли бы это выдержать. Она же твердо заявляет: пусть произносят вотумы недоверия, все, что угодно, но она выстоит. Мол, альтернативы нет и ее программа должна быть совершенной», – подчеркнул Остальский.

Следовательно, он отметил: такое поведение нельзя не уважать.

Эксперт также подчеркнул: по мнению многих специалистов, наибольший вред Brexit нанесет тогда, когда произойдет «бездоговорный» выход Великобритании из Евросоюза.

«Это еще называют «падением со скалы». Вот вчера были членом Евросоюза, завтра уже – нет. Это значит, что выстраиваются колоссальные очереди грузовиков, ведь, возможно, на границе возникает внезапный таможенный и паспортный контроль. Соответственно, возникают и перебои с товарами первой необходимости, конечно же, большая инфляция и бардак в финансовом секторе. Словом, в сознании появляется такой кошмарный сценарий», – отметил экс-руководитель русской службы ВВС.

И он отметил: между Великобританией и ЕС должен быть какой-то договор.

«Хорошо, есть переходный период. К тому же, Тереза Мэй предлагает другое – срок для сохранения элементов таможенного союза и общего рынка. В частности – для Северной Ирландии, чтобы там не возникла граница с Ирландской республикой. Да и вся Великобритания тогда сможет мягче и постепенно выходить из этого. «Правые» конечно же заявляют, что это издевательство, ведь государство, якобы, выводят из ЕС, однако, фактически, оставляют там по многим позициям. Мол, не за это голосовал народ», – рассказал Остальский.

Однако, он подчеркнул: на самом деле граждане Великобритании не знали, за что голосовали.

«Весь мой опыт общения с британскими рабочими демонстрирует, что они не имеют представления, что это за процесс и чем он может закончиться», – считает эксперт.

Он подчеркнул: если выхода действительно не найдут, этот переходный период может длиться неопределенное количество времени. Именно это и бесит «правых» евроскептиков.

«Тереза Мэй сделала настоящее сугубо английское предложение. Мол, пусть и будет неловкое, странное, половинчатое решение, которое непонятно когда закончится, однако это хоть что-то. Нужно двигаться вперед, а не оставаться на той же непримиримой позиции, которая не дает ни одной из сторон найти решение», – считает Остальский.

Поэтому он признался: поддерживает этот план Терезы Мэй. Дескать, он ужасен, но без этого Великобритании будет еще хуже.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Великобритании одобрил предварительный текст соглашения о выходе страны из Евросоюза.

Во время обсуждения британские журналисты сообщили, что сторонники «жесткого Брекзита» среди консерваторов в парламенте обсуждают голосование о недоверии Терезе Мэй.

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