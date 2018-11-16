ООН на уровне комитета приняла обновленный проект «Крымской резолюции»

Российский военный корабль в Севастополе, аннексирован Крым. Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Об этом сообщает Укринформ.

По процедуре, теперь документ должен пройти общее голосование в Генеральной Ассамблее ООН, которое ожидается в декабре.

Резолюция, в частности, подтверждает незаконность захвата Россией Крыма, и определяет это «нарушением международного права». Она также выражает обеспокоенность в связи с ограничением доступа для миссии наблюдателей за соблюдением прав человека в Крыму. В резолюции указывается на незаконные попыткы РФ легитимизировать аннексию полуострова и отмечается на необходимости вернуть Украине оккупированные территории.

Кроме того, осуждаются политически мотивированные преследования граждан Украины и дискриминация по национальным признакам, а также содержится призыв освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и на территории России. В этой связи отдельно упоминаются фамилии Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и других политических заключенных.

В документе содержится призыв к РФ предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимым врачам из международных медицинских организаций, а также украинским должностным лицам.

Одновременно выдвигается требование к РФ прекратить практику привлечения жителей Крыма к участию в ее военных операциях, а также остановить депортации украинских граждан с Крымского полуострова за то, что они не приобрели российского гражданства.

Резолюция также требует от России выполнить решение Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове.

Документ содержит обращение к международных организаций и специализированных учреждений ООН с требованием обозначать в официальных документах украинский полуостров как «Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией». Кроме того, отмечаются положительные решения Украины относительно упрощения процедур для беспрепятственного доступа к Крыму журналистов и правозащитников, а также поддержка Украиной СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную украинскую территорию. В конечной части документ содержит поручение генеральному секретарю ООН координировать действия структур Организации, а также подготовить отчет о выполнении настоящей резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий.

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