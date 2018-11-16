Новый главарь боевиков Денис Пушилин написал «завещание»

Новый главарь террористов »ДНР» Денис Пушилин уже подписал так называемый «закон» на случай собственной смерти.
Об этом сообщает Политико со ссылкой на российские СМИ.
«Родителям будут платить пособие пожизненно, детям – пока не встанут на ноги и не получат очно высшее образование. В случае инвалидности – на время инвалидности», – говорится в сообщении.
Как говорится в тексте «документа», в случае смерти главаря террористов, его семья будет получать ежемесячные выплаты.
Однако, если же ему все же удастся «досидеть» до конца срока, то он заберет себе государственную охрану, а также медицинское и транспортное обслуживание. Также он оставляет за собой право пользоваться так называемой «правительственной связью».
Как сообщалось ранее, на оккупированной территории Донбасса прошли так называемые «выборы». Так, псевдовиборы в самопровозглашенной «ДНР» выиграл Денис Пушилин.