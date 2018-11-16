НБУ затягивает продажу недостроенного ТРЦ «Республика», подыгрывая бывшим собственникам объекта, – СМИ

Дальнейшее блокирование НБУ продажи крупнейшего недостроя страны, ТРЦ «Республика», приводит к обесцениванию объекта. Ещё пару лет, и некогда грандиозный проект превратится в большой склад.

Об этом пишет журнал «Фокус» в материале «В сетях у гигантов».

Как отмечает издание, ТРЦ «Республика» достался регулятору в качестве одного из залогов по кредитам неплатёжеспособного банка Дмитрия Фирташа «Надра». НБУ долгое время блокировал его продажу объекта по рыночной цене.

«На прошлых торгах за «Республику» запросили 1,1 млрд грн, но по этой цене покупателей не нашлось. Но НБУ долгое время блокировал продажу, считая рыночную сумму заниженной. Из-за этого объект уже несколько лет находится в «подвешенном» состоянии и постепенно приходит в негодность. В сложившейся ситуации «промедление смерти подобно. Недостроенный ТРЦ из года в год теряет в цене. Ещё пару лет, и некогда грандиозный проект превратится в большой склад. Благо, более удачливых конкурентов у недостроя хватает…. Государство, в собственности которого волею судеб оказался объект, желая выручить за «Республику» побольше, по факту лишь увеличивает убытки», – говорится в статье.

Как отмечают опрошенные эксперты рынка, продать объект на голландском аукционе со снижением цены до суммы, которую реально готовы заплатить на рынке, на данный момент самое разумное решение.

Ближайший аукцион, на котором Фонд гарантирования вкладов снова попытается продать крупнейший недострой страны, состоится 13 декабря 2018 года.

«Если НБУ действительно согласился пойти на уступки, как об этом сообщили Фокусу в Фонде гарантирования физлиц, продажа объекта в декабре станет одним из главных достижений финансового регулятора за последние годы. Если этого не произойдёт – позиция НБУ в очередной раз станет доказательством беспомощности нынешней власти и её неспособности адекватно реагировать на вызовы времени», – пишет Фокус.

На первый взгляд поведение Нацбанка можно объяснить несогласием с низкой стоимостью продажи объектов на аукционах, которая несопоставима с их оценкой на момент передачи в залог под кредиты рефинансирования НБУ. Однако у регулятора могут быть и иные скрытые мотивы, отмечает издание.

«В частности, затягивая сроки назначения аукционов и тем самым занижая стоимость объекта, НБУ действует в интересах бывших собственников», – говорит Максим Пирогов, руководитель Днепровского офиса компании Investment Service Ukraine.

«И здесь всплывает фигура Вагифа Алиева, которого с Фирташем связывают совместные проекты – «Мандарин плаза» и бизнес-центр «Парус». Вполне возможно, что ситуация с продажей ТРЦ Республика как раз и развивается в интересах этого тандема бизнесменов», – говорится в статье.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал сообщение о подозрении и проведения следственных действий по делу о неуплате налогов предприятиями олигарха Дмитрия Фирташа.

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