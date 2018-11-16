Нардеп уверен, что вопрос автокефалии церкви – второй по важности после независимости

Нынешняя граница границы между Россией и Украиной стоит там, где начинается украинская церковь.

Такое мнение выразил народный депутат Украины (внефракционный), Павел Кишкарь в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

По мнению народного депутата, любые объединительные процессы, а в частности и в украинском православии, в целом являются важными для всего украинского общества, ведь государство до сих пор ведет войну с агрессором.

«Хочу напомнить ситуацию с островом Тузла, когда российские военные и представители власти прибыли в Крым на встречу с Кучмой. Тогда они соглашались на все, включительно с выводом всего своего Черноморского флота, кроме как одного вопроса – сохранение присутствия Русской православной церкви в Украине», – подчеркнул Павел Кишкарь.

Итак, важность церковного вопроса не является вторым или третьим – для украинского общества это вопрос номер один.

«Нынешняя полоса границы между Россией и Украиной стоит там, где начинается украинская церковь. Безусловно, есть значительная часть адекватных людей и в Московском патриархате, которые понимают важность процесса объединения православия, но их недостаточно. Поэтому возрождение украинской церкви – это второй по важности процесс после получения независимости», – подчеркнул Павел Кишкарь.

Как сообщалось, третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей еще в 2008 году был готов предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

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