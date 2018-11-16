Нардеп считает, что рейтинг Зеленского – это поддержка людей, которых «все достало»

Электоральный срез, в котором Владимир Зеленский занимает лидирующие позиции, показывает, что люди окончательно разуверились во власти и готовы голосовать даже за непрофессиональных политиков.

Такое мнение выразил народный депутат Украины (внефракционный), Павел Кишкарь в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Я принадлежу к тем людям, которые стремятся возвращать доверие общества к власти. А потому ищу людей, которые готовы качественно выполнять свой участок работы ради развития страны.

Действительно считаю, что рейтинг кандидата в Президенты Владимира Зеленского – это поддержка людей, которых все достало, и это количество нужно уменьшать, в частности и качеством новых политиков, которых имели бы презентовать еще старые политические команды», – уверен Павел Кишкарь.

Насчет Зеленского, то депутат уверен, что артист все же примет участие в выборах, ведь для этого нет никаких ограничений.

«Имеет ли Зеленский политическую перспективу? Надеюсь, что нет, ведь тогда это будет вызывать политический диссонанс. Если Зеленский действительно станет президентом, то в реальной жизни ему придется столкнуться с поиском около 4-х тысяч профессиональных людей, которые должны были бы руководить государством. А это – чрезвычайно сложная задача для любого политика, который возглавит государство», – признал Павел Кишкарь.

Эксперты прогнозируют, что до конца года в списке кандидатов в президенты могут появиться новые лица из-вне системы.

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