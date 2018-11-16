«Нафтогаз» заключит контракт со своей дочерней компанией на 85 миллиардов гривен

НАК «Нафтогаз Украины» подпишет с дочерней компанией «Газопоставляющая компания «Нефтегаз трейдинг» рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению НАК в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение одобрить подписание дополнительного соглашения к рамочному договору об увеличении суммы до 85 млрд грн одобрено наблюдательным советом группы 23-24 октября.

Напомним, НАК «Нафтогаз» решила не размещать еврооблигации на сумму в один миллиард долларов высокие проценты.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.