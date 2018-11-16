На Тернопольщине расследуют уголовное дело за передачу УПЦ МП Почаевской лавры

Полиция Тернопольщины расследует уголовное производство по факту передачи сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом ИA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Следственное управление главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата», – говорится в сообщении.

Прокуратура также отмечает, что контролирует ход расследования в отношении имущества святыни.

«В то же время представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение», – добавили в ведомстве.

Отметим, что в начале ноября в СМИ появилась информация, что Почаевскую Свято-Успенскую лавру в Тернопольской области незаконно передали в пользование УПЦ МП.

Депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница обнародовал документы государственному регистратору, который в 2018 году исполнил решение премьер-министра Януковича от 2003 года и передал в пользование заповедника до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры (соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом общей площадью более 7 тыс. квадратных метров).

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