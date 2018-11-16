На субсидии в проекте бюджета предусмотрено 55 млрд грн, – Рева

На финансирование программы жилищных субсидий в государственном бюджете на 2019 год заложено 55 миллиардов гривень.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, информирует пресс-служба ведомства.

«В 2018 году на программу жилищных субсидий было заложено 71 миллиард гривень, но из этой суммы почти 18 миллиардов это долги за предыдущие периоды. Кстати, 2018 год был первым годом, когда правительство не только не наращивало долги по субсидиям, но и уменьшило их на 18 миллиардов гривень. Поэтому, на субсидии было предусмотрено 53 миллиарда гривень, а на следующий 2019 год предусмотрено 55 миллиардов гривень», – заявил Рева.

Рева также отметил, что согласно расчетов, в том числе международных экспертов, этих денег должно хватить для финансирования программы.

Министр соцполитики также отметил, что в течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли, в то же время, он отметил, «в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30 процентов, а заработные платы в течение первого полугодия выросли на 25 процентов».

«Поэтому, если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5 процента, что повлияет на увеличение тарифа на отопление в среднем на 16 процентов, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируются друг с другом, а значит, резких изменений в количестве субсидиантов и размерах субсидий не будет», – добавил министр социальной политики.

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