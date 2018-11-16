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пятница, 16 ноября, 2018, 11:55 Киев
На Киевщине продают хендмейд-кукол, чтобы спасти жизнь малыша

В Васильковском историко-краеведческом музее, что на Киевщине, проходит выставка кукол ручной работы.

Об этом сообщает информагентство «Взгляд».

Кукол из собственной коллекции благотворительница отдала в поддержку васильковчанина Ярослава Охрицкого.

Поэтому каждый желающий может купить куклу ручной работы себе в коллекцию или на подарок, а деньги от продажи будут перечислены на лечение мальчика.
Киевблаготворительностьновости Украины
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