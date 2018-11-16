На Харьковщине обнаружили подземные тоннели, которым более 300 лет

В Змиеве Харьковской области обычный обвал дороги превратился в подлинное археологическое открытие. По словам местных краеведов, под разрушенным дорожным покрытием обнаружили подземный туннель, который, скорее всего, был построен в XVII веке.

Об этом сообщает «Сегодня».

На прошлой неделе на ул. Административной в Змиеве, возле здания отдела образования, произошел обвал дороги под землю ушел кусок асфальта, и разрушились бордюры. Директор местного краеведческого музея Михаил Саяный, осмотрев место, понял, что земля провалилась не случайно.

«Просто так не может уйти вглубь около трех кубов земли, значит, там должна быть пустота. Я обратился к руководству района и города и попросил разрешения пока не засыпать обвал, чтобы мы его исследовали. К счастью, у нас сейчас молодая администрация, которая с пониманием отнеслась к просьбе», – рассказал Михаил Иванович.

Он говорит, что обвалы в Змиеве происходят не впервые, и о существовании тоннелей под землей знали и раньше. Так, подземные ходы разрушались до и во время Второй мировой войны, а в 1943-м, когда авиация бомбила центр городка, были провалы даже до 200 метров длиной. Уже в 1960-1970-е земля обваливалась во время установки «Вечного огня». Периодически на подземные ходы натыкались во время выполнения земляных работ в частных домовладениях, а некоторые местные, обнаружив обвалы в своих дворах, подводили туда канализацию.

На этот раз краеведам посчастливилось пробраться внутрь тоннеля. Раскопками занимались сотрудники Змиевского краеведческого музея и участники работающего при нем военного-патриотического объединения «Ориентир». Энтузиасты с помощью лопат аккуратно расширили яму.

«Прежде всего оттуда надо было поднять большое количество земли. Сам ход открылся где-то на глубине трех метров, когда появился верхний свод подземелья», – рассказывает Саяный.

А когда исследователи посветили внутрь – увидели тоннель.

«Когда залезли внутрь, то почувствовали такой адреналин, приятное ощущение, что наконец-то раскопали подземный ход в нашем городе», – поделился впечатлениями директор музея.

Ширина подземного хода достигает полутора метров, а высота – два. Система таких подземных ходов была создана еще основателями Змиева. В 1656-1658 годах в центре города построили одну из крупнейших на Слобожанщине крепостей. Здесь было семь сторожевых башен, пушки и ядра.

Фото: segodnya.ua

«А еще там были тайники – это и есть подземные ходы. По территории крепости в тоннелях делали облицовку камнем, а тот, который мы нашли, – в глине, потому как расположен уже за пределами крепости и вырыт на глубине 3-5 метров», – объясняет краевед.

Впоследствии к местным краеведам присоединились спелеологи из Харькова. Вместе они выяснили, что уклон подземного хода идет в сторону реки Мжи.

«Мы пробрались на 7-8 метров по тоннелю и увидели, что сначала в ход идет перпендикулярно Административной улице, а потом возвращает. Но дальше завал, однако видно, что там проходила вода, значит – за ним пустота, то есть тоннель продолжается», – рассказывает Саяный.

Так, краевед с помощью специальных магнитных рамок узнал, что найденный тоннель – только ответвления от основного подземного хода, который идет параллельно улице Административной в сторону реки Северский Донец. Михаил Иванович уверен, что в местных подземельях хранится тайна.

Фото: segodnya.ua

«Почему НКВД, КГБ боялись подземных ходов и поступали команды засыпать их? Потому что настоящая история нашей Украины может сохраниться только под землей», – пояснил он.

В ходе раскопок нашли фрагменты керамики XIX века: небольшой кувшин (кубышку), остатки лепных горшков, фаянсовой посуды и кирпича старого образца. Энтузиасты начали разрабатывать программу исследования подземелья Змиевщины, которую, надеются, профинансирует государство. Ведь подземные ходы, кроме города, есть и в некоторых селах района. Находку же мечтают превратить в туристический объект.

«Если открыть подземные ходы, то поедут экскурсии, копейка и в казну будет капать! Откроем метров 30-50, облагородим, посадим монаха или музей сделаем. Я верю, что мысль материальна», – рассказал Саяный.

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