На Буковине за неделю корью заболели 172 человека

В Черновицкой области продолжается вспышка кори – за неделю заболело 172 человека, из которых 116 – дети.

Об этом сообщил Черновицкий обласнии лабораторный центр.

За 45 неделю с 7 по 14 ноября 2018 года в области заболело корью 172 человек (116 детей и 56 взрослых), что на 2% больше, чем на предыдущей неделе.

В течение недели случаи кори регистрировано в городе Черновцы – 55, Хотинском районе – 28, Сокирянском – 23, Путильский – 12, Выжницком – 12, Новоселицком – 10, Герцаевском–9, Кицманском – 7, Глыбоцком – 6, Сторожинецком – 6, Заставнивском – 3. Кельменецком – 1.

В 2018 году, по состоянию на 14.11.2018 г. зарегистрировано 2124 случая кори, из них 1461 среди детей.

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