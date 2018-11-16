Мирослава Гонгадзе: На медиарынке у нас Дикий Запад – пристегивайте ремни безопасности

Журналистка «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе поделилась мыслями относительно будущего медиа после того, как прослушала лекцию юриста по медийному праву.

Об этом Мирослава Гонгадзе написала на своей странице в Фейсбуке.

Подаем её сообщение в полном объеме:

«Профессор сформулировала то, о чем я все время думаю, но не была способна оформить словами. Теперь пазлы сложились. Мир находится в состоянии информационной и технологической революции, как когда-то 100 лет назад индустриальной, – старые правила умирают, новые вырисовываются. На медийном рынке у нас Дикий Запад. Поэтому, журналисты, пристегивайте ремни безопасности.

Три контраверсии относительно состояния и будущего медиа в мире, с которыми трудно не согласиться.

Первая – из-за потери доверия к сми, в частности, традиционных люди в поиске доверия идут к личностям. Доверие и репутация отдельных журналистов, а не институциональных медиа, становится ключевым.

Вторая – старые бизнес-модели организации медиа и функционирования медиа, базирующиеся на получении прибыли от рекламы, перестают работать. Один из путей решения проблемы, когда люди – аудитория платит за подписку или вкладывает деньги в развитие ресурса, в существовании которого заинтересована.

Третья – традиционная «объективная» журналистика также умирает. Люди нуждаются не столько в информации, как контекстов от журналистов. Люди хотят понимания, а не простой констатации событий и фактов. В журналистике сильным останется тот, кто получит и сохранит доверие, давать аудитории контексты и понимание и сможет завоевать свою аудиторию так, чтобы она была готова платить за вашу работу.

Что думаете вы?»

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