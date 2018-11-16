МИД России пугает «неонацизмом» на Украине и пытается запустить свой флешмоб #ИхТамНет

МИД РФ заявляет о «ксенофобии и неонацизме» в Украине и запускает флешмоб, чтобы «помочь киевскому режиму взглянуть правде в глаза».

Об этом российское ведомство сообщило в пятницу на своей странице в Facebook.



МИД РФ заявляет, что после Майдана, российская власть называет не иначе, как «государственный переворот», неприкрытая ксенофобия и неонацизм «прочно вошли в политический мейнстрим».

Вот как в российском ведомстве описывают «разгул нацизма» в Украинском государстве:

«Неонацистские группировки «Правый сектор», «Национальный корпус» и «Свобода» не стесняются использовать нацистскую атрибутику, маршировать колоннами по украинским городам с расистскими лозунгами. Преступники и фашистские пособия С.Петлюра, С.Бандера, Г.Шухевич возведены в ранг национальных героев. В годовщину создания Украинской повстанческой армии, известной своими зверствами в отношении мирного населения в годы Второй мировой войны, по всей стране проходят факельные шествия. Киевский режим не просто публично поддерживает эти акции ненависти, но фактически дает неонацистам лицензию на поиск внутренних врагов.

Мир пытаются убедить, что нацистские приветствия, свастики и знаки СС на форме украинских военных не имеют отношения к символике Третьего рейха. Нам говорят, что фашистские лозунги из уст украинских боевиков – это обман слуха, а фотографии с шествия новоиспеченных чернорубашечников – обман зрения. Нас уверяют, что это всего лишь «новый украинский патриотизм». Даже когда неонацисты маршируют по центру Киева, украинская власть клян'тся, что #ИхТамНет».

Также в МИД России призывают отмечать хэштегом #ИхТамНет свидетельства «проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине».

Стоит отметить, что Ихтамнет – русскоязычный мем и неологизм, возникший из-за постоянного отрицания Россией своего военного присутствия в агрессивных гибридных войнах против отдельных стран и, прежде всего, – во время интервенции в Крыму и войне на востоке Украины. В СМИ термин приобрел популярность и стал общим названием кадровых российских военных без знаков распознавания, принимающих участие в необъявленной войне против Украины.

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