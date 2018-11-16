МИД Финляндии также обвинило Кремль в блокировании GPS во время Trident Juncture

Министерство иностранных дел Финляндии обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время военных учений Североатлантического альянса Trident Juncture.

Об этом говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства страны, сообщает «Тиждень».

Издание отмечает, что финская власть продолжает расследование нарушения сигнала GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

«Финляндия считает, что результаты Норвегии относительно нарушения сигнала надежны», – говорится в сообщении.

В частности, МИД страны передало доклад о вмешательстве парламентской комиссии по иностранным делам.

«Вопрос обсуждается с Российской Федерацией через дипломатические каналы», – отмечается в сообщении.

В то же время в Финляндии считают, что такая деятельность не должна угрожать воздушному движению.

Ранее Минобороны Норвегии заявило, что РФ причастна к сбоям в работе GPS, которые наблюдались на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

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