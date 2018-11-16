Масштабные пожары в Калифорнии: Более 600 человек считаются пропавшими без вести

Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии, по последним данным, составило 63 человека.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на информагентство Associated Press.

Еще 631 человек считается пропавшим без вести. Такая большая цифра объясняется тем, что многие местные жители в панике бежали из своих домов и их местоположение пока неизвестно.

«Мы столкнулись с ужасным хаосом», – рассказали в полиции. «Сейчас мы пытаемся оглянуться назад и убедиться, что мы никого не забыли».

Несмотря на то, что город Парадайс, практически уничтожен огнем, уже не впервые страдает от природных пожаров, а власть разработала специальный план эвакуации, многие жители сообщили, что получили уведомление об опасности слишком поздно, а некоторые не получили его вовсе.

Более пяти тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома; огонь уничтожил почти 10 тысяч домов.

В субботу в Калифорнии намерен приехать президент США Дональд Трамп.

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