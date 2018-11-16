«Любимый напиток»: активисты пришли в суд с ящиком водки для журналистки Крюковой

Активисты принесли к зданию Печерского суда Киева, где должно было состояться заседание по делу заместителя главного редактора «Страна.ua» Светланы Крюковой, ящик водки.

На акцию с алкогольным напитком вышли представители молодежного крыла Радикальной партии, сообщает «Информатор».

Вчера Крюкова написала на своей странице в Facebook, что заседание перенесли, однако на сайте суда об этом информации не было. Заседание должно было состояться сегодня, 16 ноября, в 8 утра.

Активисты принесли к зданию ящик водки для Крюковой, однако передать его журналистке не удалось, поскольку судебное заседание действительно перенесли. В отделе организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях суда активистам сообщили, что судья Карабань В.М. ушла в отпуск именно сегодня.

Информатор

Лидер молодежного крыла Радикальной партии Игорь Белов убежден, что дело Крюковой искусственно затягивают.

«Сегодня мы с командой пришли на суд к печально известной Светлане Крюковой, потому что нам стало известно, что специально затягиваются процессуальные сроки для того, чтобы суд развалился. Мы сегодня принесли Крюковой подарок – ее любимый напиток, под влиянием которого она управляет транспортным средством, чем создает опасную ситуацию на дорогах. Сегодня судья ушел в отпуск, завтра выходные, в понедельник Крюкова заболеет и т.д., а затем пройдут три месяца процессуальных сроков и дело развалится. Мы будем ходить на все суды, чтобы не было никаких отмазок. Не важно, депутат ты или журналист, ты должен одинаково отвечать за свои поступки перед законом», – заявил Белов.

Информатор

Напомним, журналист Светлана Крюкова заявляла, что вскоре журналисты настолько высмеют власть, что она будет полностью десакрализована.

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