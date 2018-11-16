Луканов Венгрии нужен дешевый газ из РФ, поэтому претензии к Украине будут и в дальнейшем

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующей властью Украины невозможны. Поэтому в Будапеште контактируют, по их мнению, с потенциальными победителями выборов и даже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти. Но такая позиция обусловлена, видимо, дешевизной газа, который она получает из Российской Федерации.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил журналист Юрий Луканов.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – человек из «гнезда» Джорджа Сороса, являющийся сторонником либеральной демократии. Но позже его позиция очень изменилась и он стал венгерским националистом и даже достаточно бесцеремонным. Потому что претензии есть не только к Украине, но и почти ко всем своим соседям», – сказал Луканов.

Он рассказал, что с Украиной отношения ухудшились тогда, когда премьер-министр Венгрии встретился с президентом России.

«Известно, что Путин дал Орбану дешевый газ и в Венгрии снизили тарифы. Поэтому венгерские бабушки были очень довольны», – отметил он.

Кроме того, премьер-министр выиграл последние выборы на волне запугивания мигрантами, хотя там действительно есть проблема.

«Венгрия – это страна, которая находится среди последних государств, которые принимают мигрантов. Поэтому Орбан просто «торговал страхами». А после того, как встретился с Путиным и тот снизил тариф на газ – появились претензии к Украине», – считает Луканов.

Он подчеркнул, что даже изменения к закону о языке, которых требовали венгры от Украины, не остановили недовольство Будапешта.

«Поводов для недовольства можно найти сколько угодно, но Венгрия выделила именно украинский закон о языке. Когда Украина внесла изменения и Венецианская комиссия даже дала свое добро, Будапешт это не остановило, потому что претензии есть до сих пор. Видимо, дешевый газ важнее», – прокомментировал журналист.

Именно поэтому, по его мнению, заявления Путина и Орбана относительно недовольства украинской властью – похожи.

«Когда РФ и Венгрия заявляют, что с нынешней украинской властью нет смысла говорить, и они уже ведут переговоры с потенциальными победителями выборов в Украине – это вмешательство в наши будущие выборы. Так же они договариваются с пророссийскими партиями», – считает Луканов.

Напомним, вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины Будапешта не может договариваться.

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