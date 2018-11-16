КНДР освободила задержанного американца на фоне испытаний «тактического оружия»

Власти Северной Кореи в качестве возможного жеста примирения распорядилась освободить гражданина США, задержанного в прошлом месяце.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на Reuters,

Американец, чье имя не называется, был задержан в октябре во время «незаконного» пересечения границы из Китая в КНДР.

КНДР объявила о своем решении на фоне первых с 2017 года испытаний нового высокотехнологичного тактического оружия, на котором присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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