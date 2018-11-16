Климкин назвал русскую революцию 1917 года «кровавым флешмобом»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал революцию в России 1917 года кровавым флешмобом. Это его ответ на «русский креатив».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Здесь МИД РФ решил покреативить и запускает какой то флешмоб. Опыт у них, конечно, незаурядный: в 1917 в России начался и продолжается до сих пор кровавый флешмоб,который унес миллионы жизней. Сегодня верные последователи большевистских традиций продолжают убивать на оккупированном Донбассе и Крыму», – пишет Климкин.

Добавим, ранее МИД РФ предложило помечать хештегом #ИхТамНет «доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине».

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