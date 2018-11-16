live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
17 ноября, суббота
Ivan Navi у програмі «Гараж». Дивіться цієї суботи, 17 листопада, о 23:00!
Ivan Navi у програмі «Гараж». Дивіться цієї суботи, 17 листопада, о 23:00!
17 ноября, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Буремні 90-ті. Аферисти
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Буремні 90-ті. Аферисти
17 ноября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 16 ноября, 2018, 22:19 Политика
Климкин назвал русскую революцию 1917 года «кровавым флешмобом»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал революцию в России 1917 года кровавым флешмобом. Это его ответ на «русский креатив».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Здесь МИД РФ решил покреативить и запускает какой то флешмоб. Опыт у них, конечно, незаурядный: в 1917 в России начался и продолжается до сих пор кровавый флешмоб,который унес миллионы жизней. Сегодня верные последователи большевистских традиций продолжают убивать на оккупированном Донбассе и Крыму», – пишет Климкин.

Добавим, ранее МИД РФ предложило помечать хештегом #ИхТамНет «доказательства проявлений ксенофобии и неонацизма в Украине».
РоссияПавел Климкинисторияновости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-16 22:53 :20