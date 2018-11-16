Кличко решил перечислить окружению Микитася 600 миллионов на Шулявский мост авансом

КГГА обратилась к Кабинету министров с просьбой разрешить осуществить 100% предоплату денежных средств компании «Северо-украинский строительный альянс» для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.

Соответствующий проект изменений к постановлению Кабмина Киевская городская государственная администрация внесла на рассмотрение правительственного комитета под руководством вице-премьера Владимира Кистиона 15 ноября, – передает издание «Наши деньги».

В пояснительной записке КГГА указало, что стопроцентный аванс подрядчику нужен для ускорения темпов ремонта моста и проведение работ в круглосуточном режиме. Это позволит снизить срок ремонта с ранее запланированных 17 месяцев до 12.

В розданных правительственному комитету документах указано, что и.о. министра экономики Юрий Бровченко и и.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовали разработанный КГГА проект изменений без замечаний. Также без замечаний подало свой вывод министерство юстиции, которое подписала первый заместитель министра Елена Сукманова.

Зато идея авансовой выплаты всей суммы соглашения с «Северо-украинский строительный альянс» была раскритикована правительственными экспертами. Они указали, что договор с фирмой предусматривал, что заказчик ремонта Шулявского моста оплачивает работы не позднее пяти дней с момента подписания промежуточных актов выполненных работ за отчетный месяц. Также заказчик работ имеет право заплатить аванс до 30% от запланированных на год работ. Поэтому эксперты считают, что предварительная 100% оплата за работы, которые не выполнены, является просто скрытым беспроцентным кредитом фирме. При том, что государство через летние облигации внутреннего государственного займа кредитуется под 18,5%.

Кроме того, по мнению экспертов, одномоментная выплата крупной суммы негативно повлияет на Единый казначейский счет, состояние которого сегодня не позволяет расширять случаи предоплаты.

Кроме того, предоставление государственной помощи Северо-украинский строительный альянс» нужно будет согласовать в Антимонопольный комитет, ведь это конкурентное преимущество фирме. Среди предложенных правительственному комитету документов заключение АМКУ отсутствует.

По данным СМИ, право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном за конкуренцией тендере получила фирма «Североукраинский строительный альянс», связанная с нардепом Максимом Микитасем.

Фирма существует с 2007 года. Единственным ее владельцем с уставным фондом в 46 тысяч гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася.

Максим Микитась – народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем корпорации «Укрбуд».

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