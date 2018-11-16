пятница, 16 ноября, 2018, 0:47 События
Клубы черного дыма видит весь город: в оккупированной Горловке прогремели взрывы
У боевиков «ДНР» что-то взорвалось и загорелось.
Об этом сообщают в сети жители оккупированной «ДНР» Горловки и близлежащих населенных пунктов.
О том, что слышат взрывы из-за учения боевиков «ДНР» на полигоне, жители сообщали сегодня с утра. Однако сейчас речь идет про какую-то чрезвычайную ситуацию: не исключено, что в ходе учебных стрельб российские оккупанты попали в то, что загорелось.
«На востоке за «Стиролом» какое-то возгорание, валит черный дым», – сообщил один из корреспондентов.
«На полигоне также что-то загорелось. Клубы черного дыма может наблюдать весь город», – добавил другой автор:
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