Харлан, Абраменко и Трифонова открыли именные звезды в Киеве

На «Площади Звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве, которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появились еще три памятные награды.

На спортивной аллее Площади свои именные звезды открыли олимпийские чемпионы Ольга Харлан, Александр Абраменко и многократная призерка Паралимпийских игр Светлана Трифонова, сообщает dsmsu.gov.ua.

Акция чествования ведущих отечественных деятелей была начата два года назад МФК Gulliver и проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта в партнерстве с РМА Общая Победа компании «Ювелир-Экспо» Аллы Сокол и Первой Украинской Сувенирной Компании.

«Дорогие мои спортсмены, власть и Министерство существует ради вас, чтобы вы побеждали и приносили радостные, положительные эмоции нашему украинскому обществу, нашему народу. Чтобы наш флаг поднимался на мировых аренах, звучал наш гимн. Саша, Оля, Светлана, я благодарен вам, дальнейших успехов – кому-то на журналистской ниве, а кому-то на спортивной, желаю чтобы вы еще неоднократно стали олимпийскими чемпионами», – подчеркнул Игорь Жданов, приветствуя звезд украинского спорта со знаменательным событием.

«Площадь Звезд» – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города «зажигаются» звезды выдающихся украинцев, людей, которые достигли наилучших результатов в своей работе. Сегодня На «Площади звезд» высечены имена 13 выдающихся украинцев, среди которых: Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Владимир Горянский, Мария Приймаченко, Виктор Постол, Оксана Билозир, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михаил Завьялов.

По завершению торжеств, гости и участники мероприятия имели возможность посмотреть показательное выступление молодых фехтовальщиков, который комментировала Ольга Харлан, пообщаться со спортсменами и принять участие в афтограф-сессии.

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