Грановский: комитет здравоохранения принял ряд решений, которые улучшат качество украинской медицины

Члены комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины провели выездное заседание в Харькове. Там они посетили Областной онкологический центр, госпиталь ветеранов войны и еще ряд медицинских учреждений. В итоге, было принято шесть решений, которые должны способствовать предоставлению качественных медицинских услуг в области и в целом по всей стране.
Об этом на своей Facebook-странице написал народный депутат Украины Александр Грановский, передает УНИАН.
Он рассказал, что накануне обратился к членам профильного комитета с предложением провести выездное заседание. Они же решили поддержать такую инициативу.
«Вопросы, волнующие специалистов практически в каждом без исключения регионе страны, чаще всего касаются тем качества медицинской реформы, ее своевременности и эффективной реализации, повышения уровня оплаты труда, правовой защиты врачей, финансирования медицины в 2019-2020 г. После увиденного и услышанного в ходе посещения центра, я пообещал сделать все от себя зависящее с целью поднять вопросы, интересующие харьковских онкологов, на центральный уровень, на уровень профильного медицинского комитета Верховной Рады», – написал нардеп, уточняя, что полтора месяца назад он уже наведывался с визитом в Областной онкологический центр.
Грановский рассказал, что кроме него в Харьков приехали депутаты Константин Ярынич, Ирина Сысоенко, Андрей Шипко, Игорь Шурма, Алексей Кириченко, Александр Беловол, Сергей Мельничук, Татьяна Донец и Игорь Шурма.
Они посетили областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи.
По словам Грановского, в результате комитет принял несколько важных решений:
- о необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями 2019-2020 гг.;
- о необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в средствах составляет ,97 млрд грн);
- о необходимости реализации программы «Экстренная медицинская помощь» во всех регионах страны (необходимость в средствах составляет 11 млрд. грн);
- о необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в Харькове;
- о необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации по созданию единого госпитального округа в Харьковской области;
- о целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины.
«Делай, что можешь и будь, что будет. Уверен, это только начало », – подчеркнул Александр Грановский.