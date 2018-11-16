Грановский: комитет здравоохранения принял ряд решений, которые улучшат качество украинской медицины

Члены комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины провели выездное заседание в Харькове. Там они посетили Областной онкологический центр, госпиталь ветеранов войны и еще ряд медицинских учреждений. В итоге, было принято шесть решений, которые должны способствовать предоставлению качественных медицинских услуг в области и в целом по всей стране.

Об этом на своей Facebook-странице написал народный депутат Украины Александр Грановский, передает УНИАН.

Он рассказал, что накануне обратился к членам профильного комитета с предложением провести выездное заседание. Они же решили поддержать такую инициативу.

УНИАН

«Вопросы, волнующие специалистов практически в каждом без исключения регионе страны, чаще всего касаются тем качества медицинской реформы, ее своевременности и эффективной реализации, повышения уровня оплаты труда, правовой защиты врачей, финансирования медицины в 2019-2020 г. После увиденного и услышанного в ходе посещения центра, я пообещал сделать все от себя зависящее с целью поднять вопросы, интересующие харьковских онкологов, на центральный уровень, на уровень профильного медицинского комитета Верховной Рады», – написал нардеп, уточняя, что полтора месяца назад он уже наведывался с визитом в Областной онкологический центр.

Грановский рассказал, что кроме него в Харьков приехали депутаты Константин Ярынич, Ирина Сысоенко, Андрей Шипко, Игорь Шурма, Алексей Кириченко, Александр Беловол, Сергей Мельничук, Татьяна Донец и Игорь Шурма.

УНИАН

Они посетили областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи.

По словам Грановского, в результате комитет принял несколько важных решений:

о необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями 2019-2020 гг.;

о необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в средствах составляет ,97 млрд грн);

о необходимости реализации программы «Экстренная медицинская помощь» во всех регионах страны (необходимость в средствах составляет 11 млрд. грн);

о необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в Харькове;

о необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации по созданию единого госпитального округа в Харьковской области;

о целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины.

«Делай, что можешь и будь, что будет. Уверен, это только начало », – подчеркнул Александр Грановский.

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