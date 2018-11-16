Главой Пенсионного фонда стал Евгений Капинус

Кабинет Министров Украины назначил Евгения Капинуса главой правления Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжению правительства №808 от 31 октября 2018 года, Евгений Капинус назначен главой правления ПФ с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет, установив испытание сроком на три месяца.

Распоряжением №804 от 31 октября Алексей Зарудный уволен с должности председателя правления ПФ Украины по собственному желанию.

Справка.

Евгений Капинус ранее работал государственным секретарем Министерства финансов и 3 октября был отстранен от должности на время осуществления дисциплинарного производства.

В связи с этими решениями, распоряжением №807 от 31 октября Кабмин временно возложил выполнение обязанностей связей госсекретаря Минфина на директорадепартамента документооборота и контроля за исполнением документов указанного министерства Елену Богачеву.

Напомним, с 1 декабря украинцев ожидает очередная индексация социальных выплат. Будущее повышение позволит увеличить доходы наименее обеспеченных как минимум на уровень инфляции. В результате через месяц вырастут минимальный размер алиментов, минимальная и максимальная пенсии, пособия по безработице и тому подобное.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.