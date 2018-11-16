пятница, 16 ноября, 2018, 9:11 Спорт
Фотофакт: Баннер на матче Польша – Чехия «Львов – колыбель польского футбола»
Вчера, 15 ноября, во время товарищеского матча Польша – Чехия (0:1) в Гданьске польские фанаты вывесили баннер «Львов – колыбель польского футбола».
Текст был размещен на фоне полотна в цветах польского флага, сообщает troublemakers.ua.
Также на баннере изображены гербы польский клубов «Лехия» и «Погонь».
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