Фотофакт: Баннер на матче Польша – Чехия «Львов – колыбель польского футбола»

Вчера, 15 ноября, во время товарищеского матча Польша – Чехия (0:1) в Гданьске польские фанаты вывесили баннер «Львов – колыбель польского футбола».

Текст был размещен на фоне полотна в цветах польского флага, сообщает troublemakers.ua.

Также на баннере изображены гербы польский клубов «Лехия» и «Погонь».

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