Епископат Польской православной церкви сделал «антиукраинский реверанс» перед Москвой, забыв собственную историю

Собор Польской автокефальной православной церкви запретил своим священникам общаться с духовенством УПЦ КП и УАПЦ и заявил, что лица, «лишены епископских рукоположений, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины».

Об этом говорится в постановлениях собора епископов ПАПЦ, опубликованных на ее официальном сайте.

Приводим перевод постановлений собора, касающиеся православной церкви в Украине.

І. «Священный собор епископов (ПАПЦ) получает тревожные новости из церковной жизни в Украине, что часто влияет на жизнь Православия в Польше. Учитывая вышеизложенное, а также учитывая общее беспокойство православных поместных церквей, вследствие нестабильности церковной жизни в Украине, которое разрушительно влияет на церковную жизнь в целом Православие, собор епископов, ради блага Святой православной церкви, поддерживает позицию, высказанную в соборном постановлении от 9 мая 2018 года № 340 и повторяет свой призыв принять решение о встрече всех глав православных церквей, чтобы в духе евангельской любви, смирения и понимания, сохраняя догматическую и каноническую доктрину, в духе взаимного уважения прийти к мирному решению проблемы разделенного православия на украинской земле.

Лица, лишенные епископских и священнических рукоположений, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины. Их действия вызывают еще больше путаницы.

Только соблюдение догматического – канонические нормы церкви и сохраняя вековые традиции православие спасет от сложных экклезиологических последствий на международном уровне.

Польская автокефальная православная церковь горячо молится за единство Святого Православия и мир в Украинской православной церкви.

II. Святой собор епископов запрещает духовенству Польской автокефальной православной церкви литургически-молитвенные контакты с «духовенством» так называемого «Киевского патриархата» и так называемой «Автокефальной церкви», которые в прошлом сделали много зла».

Напомним, что независимость самой Польской автокефальной православной церкви, несмотря на сопротивление Русской православной церкви 13 ноября 1924 г,. предоставил Вселенский Патриарх Григорий VII. В его томосе, в частности, было указано: «... первое отделение от Нашего Престола Киевской Митрополии и православных митрополий Литвы и Польши, зависящих от нее, а также приобщение их к Святой Московской Церкви наступило не за предписаниями канонических правил...».

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