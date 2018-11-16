Джон Керри: Европа должна бороться с изменениями климата, иначе ее ожидает миграционная проблема

Если мир срочно не возьмется за борьбу с изменениями климата, то Европу ждет еще больший политический кризис и массовая миграция из Африки, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри.

Во время выступления на Guardian Live в Центральном зале Лондона Джон Керри выразил обеспокоенность тем, что такие проблемы, как изменение климата, кибервойны и будущее океанов, не были освещены во время выборов, – информирует издание The Guardian.

В дискуссии с главным политическим комментатором газеты Observer Эндрю Раунсли, Керри сказал: «Мы идем к катастрофе, если быстро не реагировать на некоторые насущные задачи. Мы имеем президента, который отрицает климатические изменения и отказывается от выполнения Парижского соглашения в то время, когда каждый день играет важное значение».

«Европа уже переживает нелегкие времена из-за трансформации, которые происходят из-за миграции. В Германии влияние Ангелы Меркель ослабевает. Но растет влияние итальянской политики».

«Представьте себе, что произойдет, если вода высохнет, и вы не сможете выращивать продукты в Северной Африке. Представьте себе, что произойдет, если к середине века Нигерия не смогу прокормить 500 млн человек... Вы будете иметь огромное количество людей, которые прибудут в северную часть Средиземноморья. Уверяю вас. Если вы не верите мне, почитайте литературу».

Бывший государственный секретарь США напомнил аудитории, что климатологи предупредили о том, какие исторически беспрецедентные шаги следует сделать, чтобы предотвратить дополнительное повышение температуры на 0.5 C.

Он указал на пожары в Калифорнии и ураганы Харви, Ирма и Мария, которые в прошлом году обошлись США в $265 млрд.

Он сказал, что Зеленый климатический фонд, основанный в Париже, должен составить $100 млрд, однако составляет всего лишь $6 млрд, что затрудняет принятие бедными странами правильных энергетических решений. По его словам, Китай и Индия все еще продолжают создавать угольные станции. «Мы не должны строить на планете ни одного завода, который работает на угле», – добавил он.

Керри заявил, что изначально ЕС был создан как учреждение, целью которой будет предотвращение войны, однако сейчас Европа сталкивается с возвратом старых демонов в форме антисемитизма и расизма.

Керри также высказался в поддержку иранского ядерного соглашения, сказав, что «соглашение является наиболее жестким, наиболее подотчетным и прозрачным ядерным договором на планете».

Он назвал результаты среднесрочных выборов в США обнадеживающими, и сказал, что демократы должны готовиться к выборам 2020 года. Он отказался назвать своего кандидата в президенты, заявив, что он не убежден, что определился с ним. Однако он сказал, что важнейшим качеством любого успешного кандидата «будет, прежде всего, его подлинность».

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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