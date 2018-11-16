Действуют на мозг и вызывают эйфорию: Супрун рассказала о пользе пряностей

С давних времен люди используют пряности – травы, семена, корни растений с яркими ароматом и вкусом, добавляя их к различным блюдам. Они не только добавляют вкуса к еде, но и улучшают пищеварение и в целом имеют большую пользу для организма.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Несмотря на их пользу, пока не существует клинических доказательств успешного использования приправ непосредственно для лечения. К примеру, противоопухолевые эффекты некоторых пряностей были доказаны, но только в лабораторных условиях. На животных или людях пока такие исследования не проведены на должном уровне», – говорится в сообщении руководительницы Минздрава.

И в свою очередь, Супрун отмечает, что пряные семена, кора, листья или корни растений содержат многочисленные органические соединения. Это полифенолы, катехины, эфирные масла, кислоты и пигменты. Большинство из них имеет биологическую активность.

Супрун перечислила пользы свойства пряностей:



Влияют на пищеварение и набор веса

Пряности обладают способностью влиять на выделение ферментов и слизи желудочно-кишечным трактом. Они действуют на состояние кишечной микрофлоры, что привлечена к регуляции нашего веса. Например, перец чили и куркумин имеют положительное влияние на бактерии кишечника и как следствие – способность похудеть.

Острые специи также влияют на ощущение сытости и аппетита. В некоторых исследованиях выявлено, что люди потребляют меньше острой пищи, одновременно меньше калорий. Однако порой даже небольшое количество острой пищи может вызвать желание сладкого или жирного.

Действуют на мозг и ощущения

От некоторых специй нам может становиться холодно или горячо. Например, ментол мяты взаимодействует с холодовыми и опиатными рецепторами. Поэтому мята нам кажется прохладной и даже обезболивает.

А капсаицин чилийского перца активирует тепловые рецепторы тройничного нерва. Поэтому от него становится горячо. Также он имеет воздействие на болевые рецепторы по всему желудочно-кишечному тракту.

Могут вызвать эйфорию

Жгучесть некоторых пряностей запускает в мозге систему защиты – выделение эндорфинов, нейромедиаторов удовольствия. Именно поэтому острая пища у ее ценителей может вызвать радость и даже привыкание.

Ванилин, одна из главных специй сладостей, помогает нам чувствовать себя счастливыми и расслабленными. В некоторых исследованиях обнаружено, что ванилин потенциально можно использовать для лечения депрессивных состояний.

Пряности способствуют длительному сохранению пищи и имеют антимикробные свойства

Черный перец, розмарин, тимьян и другие пряности способны сдерживать рост микроорганизмов. Поэтому некоторые специи могут иметь противопростудным действием. Например, корица, гвоздика, семена кориандра и их экстракты подавляют рост целого ряда бактерий, вирусов и грибков.

Именно антимикробные свойства специй считают причиной их распространение в жарких странах.

Имеют антиоксидантное действие

Много пряностей имеют антиоксидантный потенциал – способность нейтрализовать свободные радикалы. Полезными в этом плане могут быть паприка, сушеные томаты, орегано, розмарин, кориандр, корица и куркумин.

В частности некоторые специи могут сделать неполезную пищу менее вредной для здоровья. Исследования показали, что добавление смеси черного перца, орегано, имбиря и розмарина до гамбургеров снижало уровень канцерогенных веществ. В частности тех, которые способны повреждать ДНК, вызывать мутации и увеличивать риск рака.

«Одновременно с пряностями следует быть осторожными. Лучше не добавлять их в больших количествах в еду, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если же добавляете пряности – будьте внимательны, какие именно.

Иногда под видом корицы продают кору растения коричника китайского, или кассии. Эта специя имеет более слабый аромат, впрочем содержит много кумарина – токсического для печени вещества с канцерогенными свойствами. Есть ее много – вредно для здоровья», – подчеркнула Ульяна Супрун.

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