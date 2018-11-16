Чем дольше затягиваем с созданием поместной церкви – тем больше даем шансов России, – Павленко

Еще гетманом Скоропадским велась работа для того, чтобы обрести независимость и для церкви. К сожалению, тогда не сложилось, окно возможностей было слишком коротким. Поэтому сейчас не смотря на любые политические кампании надо завершить этот процесс. Потому что чем дольше он затягивается, тем больше у российской стороны шансов повредить.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Отвечая на вопрос ведущей, когда именно УПЦ получит автокефалию, Ростислав Павленко отметил, что до получения грамоты о независимости Украинской православной церкви остался лишь один шаг. А когда именно это произойдет, по словам Павленко, это не так важно, ибо самое важное, что это точно произойдет.

«Этот процесс длится уже очень долго. Только в каденции Петра Порошенко работа над созданием автокефальной церкви продолжается с 2014-го года. В активную фазу это перешло после переговоров между Президентом и Вселенским Патриархом 9 апреля. На каждом этапе этих переговоров возникают какие-то даты, рубежи и дедлайны. А потом говорят, если нет, то значит и не будет. Именно поэтому мы не говорим ни о датах, ни о каких-то конкретных обстоятельствах, ибо процесс идет наиболее высоким темпом. 10 месяцев назад об этом почти не говорилось, а сейчас мы в одном шаге к получению томоса», – подчеркнул г-н Павленко.

Гость студии добавил, что над этим вопросом сейчас работают экзархи Вселенского патриарха, ведутся переговоры между представителями различных церквей, и, как только будет готовность, Вселенским Патриархом будет заявлено о том, что собор созывается, будет избран предстоятель и томос будет вручен.

А отвечая на вопрос ведущей, использует ли действующий Президент в своей избирательной кампании вопрос томоса, директор Национального института стратегических исследований отметил, что все президенты Украины, кроме Януковича, пытались добиться предоставления Украине томоса.

«Более того, сама идея автокефалии имеет свыше 100 лет. Еще гетманом Скоропадским велась работа для того, чтобы обрести независимость и для церкви. К сожалению, тогда не сложилось. Окно возможностей было слишком коротким. Поэтому здесь любыми политическими кампаниями надо завершить этот процесс. Потому что чем дольше он затягивается, тем больше у российской стороны шансов навредить. Там палитра чрезвычайно широка. Начиная от тех вещей относительно давления на архиереев, продолжая попытки работать с другими поместными церквами, заканчивая любыми атаками, которые возможны в разных смыслах этого слова», – добавил Ростислав Павленко.

Как известно, 13 ноября в «Украинском доме» должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась.

Однако впоследствии стало известно, что Петр Порошенко таки провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса об автокефалии.

Кроме того, во вторник, 13 ноября, собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриархата от 11 октября об установления его юрисдикции на территории Украины и снятия анафем с украинского духовенства, а также отказался от участия в создании единой поместной православной церкви в Украине.

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