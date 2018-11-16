Британские исследователи определили худший год в жизни человечества

Британские эксперты определили, что хуже всего людям жилось в 536 году от Рождества Христова.

Связано это не с войнами, а с резким похолоданием по всему миру, сообщает «Новое время», ссылаясь на Science Alert.

Если бы кто-то спросил вас, какой был самый худший год в истории человечества, что бы вы ответили? 1347 над нашей эры был достаточно плохим. В этом году эпидемия чумы серьезно потрепала Европу. Любые года между 1941 и 1945 были ужасными. Или 1918 год, год начала пандемии гриппа, в результате которого погибло до 100 миллионов человек. Но, как оказалось, самым страшным был год, о котором большинство людей, вероятно, даже не задумывались: 536 нашей эры.

«Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не худшим годом вообще», – сказал археолог Гарвардского университета и средневековый историк Майкл Маккормик. Его статья показывает, что экономический спад, который начался в 536 году длился больше ста лет.

536 был десятым годом правления византийского императора Юстиниана Великого, и на земле не происходило ничего необычного. Но вот на небе происходило что-то странное: появился загадочный пыльный туман, который блокировал Солнце, в результате чего температура снизилась и начались годы хаоса во всем мире: засуха, неурожай, снег в Китае летом, голод.

«И вот в этом году произошло страшное чудо: весь год солнце выпускало свет как луна, без лучей, в течение всего года, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни мор, ни любое другое бедствие», – писал византийский историк Прокопий.

Есть данные о том, что катастрофические извержения вулканов могут быть виновниками подобных событий и вызвать кратковременное глобальное охлаждение и разрушительный голод. Теперь новый, очень подробный анализ ядра ледника Колле Гнифетти на границе между Швейцарией и Италией дал новую информацию о тьме, в которую тогда погрузился мир.

В 536 году вулканический пепел и обломки были смешаны с ледяным слоем, что свидетельствует о большое вулканическое событие. Гренландские и антарктические ледяные ядра свидетельствовали о второе извержение в 540 году нашей эры, что усилило страдания. Затем в 541 году появилась так называемая Юстинианска чума и все стало совсем плохо.

Но примерно в 640 году команда ученых заметила, что во льду ледника Колле Гнифетти стали появляться следы свинца. Такое загрязнение означает, что люди снова начали добычу и выплавку серебра из свинцовой руды. Другими словами, экономика восстанавливалась и восстановилась примерно за сто лет.

Интересно, что ледяное ядро также показывает конец свинцового загрязнения примерно в 1349-1353 годах. Это точно совпадает с хронологией чумы – так называемой «Черной смерти», и исследователи использовали это в качестве маркера для определения того, что они правильно оценивают датировки других событий.

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