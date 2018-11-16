Более сорока военных арестовали в Турции за связи с Гюленом

На востоке Турции задержали сторонников организации ФЕТО, которую связывают с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. В общем арестовали 44 военных сухопутных войск (действующих, уволенных и в отставке).

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на CNN Turk.

«Из 44 человек, которые были арестованы, 38 находятся на военной службе в сухопутных войсках, 2 – уволенных ранее, 2 – на пенсии, 1 – уволен из военного учебного заведения, 1 – в отставке», – сообщили в главной прокуратуре региона Диярбакыр, где проводили операцию.

Сторона обвинения указывает, что подозреваемые поддерживали связь с организацией ФЕТО.

Как сообщалось, в четверг американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность выслать из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

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