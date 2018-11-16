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пятница, 16 ноября, 2018, 21:45 События
Боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных

В течение пятницы, 16 ноября, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня», – отмечается в сообщении.

Боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Основные атаки были вблизи населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкине. А возле хутора Свободный применили и миномет калибра 120 и 82 мм.

Потери среди личного состава Объединенных сил не допущены.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
боевикиУкраинановости Украины
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