Бывший и.о. председателя ГФС Украины не явился на допрос в САП

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан не явился на допрос в САП.

Об этом Левому берегу сообщил Назар Холодницкий.

«Не было его. Не появился он в САП», – сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал Укринформ, 5 сентября и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила журналистам, что Мирослав Продан принял решение об увольнении по собственному желанию, и правительство это решение поддержало. До проведения конкурса, обязанности выполняет Александр Власов, который 3,5 года возглавлял подразделение «Фантом», который занимался обязанностями ГФС в зоне АТО. Чуть позже Продан заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность руководителя службы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 29 августа заявил, что передал Специализированной антикоррупционной прокуратуре часть материалов уголовного производства, которые касаются исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

10 сентября некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре о том, что бывший и.о главы Государственной фискальной службы не появляется на допросы в САП.

Утром сегодня, 13 ноября, на своей странице в Facebook Продан пояснил, что в начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования. А уже 7 ноября, находясь в клинике, узнал от адвокатов что, Специальная антикоррупционная прокуратура прислала повестку с требованием явиться к следователю. По его мнению, вызов намеренно направили именно в тот период, когда он находится на лечении за пределами Украины, для того, чтобы его дискредитировать.

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