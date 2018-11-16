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пятница, 16 ноября, 2018, 18:40 Политика
Андрею Бабишу-младшему грозит запрет на въезд в Украину

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет «Крым.Реалии».

Напомним, сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявляет, что в прошлом году его против воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы «спрятать» на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.
ЧехияУкраинаоккупирован КрымАндрей Бабишновости Украиныновости политики
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2018-11-16 20:35 :28