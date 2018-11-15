Журналист Казанский поделился показательной историей о «рэкете» боевиков «ДНР»

В сети показали видеообращение жителя оккупированного Донецка, которого террористы пытали и издевались над ним, требуя «делится» прибылью от «бизнеса».

Об этом написал в Twitter журналист Денис Казанский, публикуя соответствующее видео, – сообщает Апостроф.

«Беднягу «обнальщика» в Донецке боевики довели до того, что он, находясь в ОРДЛО, записал и выложил в сеть свой рассказ о преследованиях, издевательствах и пытках в так называемой «полиции ДНР». Последствия такого шага могут быть самыми трагическими, но, судя по всему, человека уже совсем довели до отчаяния и ему все равно», – говорится в сообщении.

После 2014 года подобный бизнес в ОРДЛО стал процветать. Жители ОРДЛО продолжают получать карты на украинские пенсии и соцвыплаты в рублях, но снять их не могут – для этого нужно выезжать в Украину. Каждый выезд – это потеря времени, нервов и денег, поэтому легче обратиться к «обнальщику». Однажды прибылью от бизнеса начала интересоваться «власть» и отнимать потихоньку накопленное добро у «коммерсантов».

В один прекрасный день пришли и за Александром Болюхом. Отправили «на подвал», украли коллекцию монет. Пока он находился в неволе, «следователи полиции ДНР» сняли с его карт деньги – более миллиона рублей.

«Надо мной издевались, пытали, делали все, чтобы я был сговорчивее на отдачу денег. Меня кормили с земли, как животное, пытали, не давая спать, обливали водой и били, когда я на коленях ползал, умоляя пощадить» – рассказывает Александр Болюх на видео.

«Давно пишу – все, кто может, уезжайте из ОРДЛО. Каждый человек там потенциальный заложник. К каждому в любой момент могут прийти люди с оружием. Население лишено всех прав. Ну а тем, у кого еще остались иллюзии по поводу «русского мира» и братьев-освободителей, мой совет – посмотрите видео, послушайте рассказ человека. Вот что получили жители Донбасса в награду за свои походы на «референдум»», – пишет Казанский.

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