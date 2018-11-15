Историки обнаружили совершенно неожиданный, уникальный портрет Иисуса

Историки из Университета Хайфы обнаружили на территории Израиля древний портрет Иисуса Христа, который не соответствует современным представлениям о его внешнем виде.

Рисунок нашли на потолке полуразрушенной крестильни, расположенной в древнем городе Шивта, которая, по мнению специалистов, была возведена здесь еще в триста пятидесятом году нашей эры, пишет Science Alert.

Малиновый пигмент выбелился от солнца, его эрозионные линии практически не видны по фактуре штукатурки. Но с усилиями вы можете увидеть лицо, которое когда-то украшало древнехристианскую крестильню на юге Израиля. И это не то, что вы ожидаете.

Большинство исторических изображений Иисуса следуют привычным шаблоном, что дает нам иконобразный образ Христа. Эта картина представляет собой первую в своем роде, и человек, которого она показывает, очень отличается от того, что мы привыкли.

Очертания рисунка обнаружили еще в 1920-е годы, однако качество изображения была настолько плохое, что долгое время оно не привлекало особого внимания.

«Я была там в нужное время, в нужном месте, с нужным углом зрения, и вдруг увидела глаз. Это было лицо Иисуса во время его крещения», – уверяет Эмма Мааян-Фанар из Хайфского университета.

В археологической игре «точка-к-точке» исследователи грубо объединили представление о том, как возможно, когда-то выглядела голова Иисуса.

Забудьте о бороде и обтекающие образы более западной иконы; этот молодой человек был чисто выбрит, с длинным носом и вьющимися волосами.

Вокруг этой фигуры были следы пигмента, что свидетельствует о наличии других ключевых религиозных деятелей. Учитывая то, что она была также расположена высоко в апсиде церкви над крестообразной купелью, это довольно твердое предположение, что это был молодой Иисус во время своего крещения.

К сожалению, голова этой фигуры не пережила разрушительное время, оставив лишь несколько деталей.

Оба произведения искусства украшают стены храмов в древнем городке Шивта, которые сейчас являются рудниками на юге Израиля.

Пока археологи на протяжении более века просеивали руины, никто так и не смог точно установить время строительства церкви.

Возможно, это не точный портрет молодого Христа, но это не то, что так или иначе волновало историков. Художественное произведение достаточно старое, чтобы стать первой сценой доиконборцов, которые еще встречаются на Святой Земле.

Отмечается, что споры о внешности Иисуса не утихают уже не первое столетие. Еще в начале 6 века нашей эры священники обсуждали, какая прическа могла быть у Иисуса.

Перевод И.Филипіва.

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