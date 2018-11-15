Иностранца, которого годами разыскивал Интерпол, правоохранители задержали на Киевщине

В Белой Церкви полиция задержала гражданина Германии, которого годами разыскивал Интерпол. На родине мужчина был признан виновным в систематических финансовых махинациях, которыми причинен свыше 50 тысяч евро материального ущерба и приговорен к лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, гражданин Германии, которого в суде признали виновным в финансовом мошенничестве, чтобы не попасть в тюрьму, сбежал на территорию Украины. Длительное время фигурант скрывался на территории Киевской области. Сейчас он задержан.

«Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили информацию в отношении гражданина Федеративной Республики Германия, который незаконно проживает на территории Украины. Проведенной проверкой было установлено, что 41-летний иностранец сбежал из своей страны, чтобы избежать правосудия», – говорится в сообщении.

На родине мужчина был признан виновным в систематических финансовых махинациях, которыми причинен свыше 50 тысяч евро материального ущерба и приговорен к лишению свободы. Жертвами мошенника стали как юридические, так и физические лица.

Пересекая границу Украины беглец поселился в городе Белая Церковь на Киевщине. Женился и наладил собственный бизнес. Все это время подозреваемый в аферах иностранец находился в международном розыске по базе Интерпола. О чем сотрудниками ГВБ НПУ получено подтверждение.

Однако выяснилось, что на неоднократные запросы ведомства в полицию поступали отписки о том, что указанный гражданин не обнаружен на территории Киевской области. Впоследствии оперативники внутренней безопасности установили, что надежность укрытия иностранец себе обеспечил путем дачи взяток «нужным людям» в правоохранительных структурах.

Работники ГВБ НПУ совместно с Интерполом, Управлением патрульной полиции в Киевской области, под процессуальным руководством прокуратуры, задержали немца по месту жительства и доставили в суд. Решением суда с гражданина Германии применен экстрадиционный арест до решения вопроса о его выдаче и фактической передачи.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые способствовали незаконному пребыванию иностранца на территории Украины.

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