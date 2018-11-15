Игрок сборной Украины Игорь Пластун: Все стремятся представлять свою страну

Защитник бельгийского «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун рассказал о настрое, с которым игроки приехали в главную команду страны, и про новичков, которые появились в расположении сине-желтых.

– Игорь, как началась подготовка сборной к двум ближайшим матчам против Словакии и Турции?

– На самом деле в первый день мы только собрались все вместе, был почти отдых, командный ужин, поэтому мы были немного расслаблены. А сейчас уже начинается серьезная работа. Мы будем тренироваться и тщательно готовиться к предстоящим матчам. Уверен, в игре со Словакией мы будем выглядеть хорошо и покажем класс нашей команды.

– Не расслабит сине-желтых заблаговременный выход из группы в Лиге наций?

– Так, задание выполнено, но любой футболист, который выйдет против Словакии, будет выкладываться по максимуму, ведь это сборная Украины. Все хотят быть здесь, все стремятся представлять свою страну. Отдача будет не на сто процентов, а на все двести.

– Был ли разговор с тренером, что он в этих матчах даст шанс тем, кто редко играл в сборной раньше? Ожидать ли вашего дебюта в сине-желтой футболке?

– Пока разговоров на эту тему не было. Была теория, сейчас начинаем тренировочный процесс. Андрей Николаевич будет давать шанс тем футболистам, которые на данный момент готовы выйти на поле.

– Как команда приняла новичков?

– Все хорошо, приняли так же, как и меня раньше. Они пели песни на празднике посвящения, поэтому уже могут психологически расслабиться и думать только о футболе. В сборной очень хорошая атмосфера.

– Как восприняли сюрприз, когда в сборную пришел Паоло Мальдини?

– Да, это было неожиданно. Никаких разговоров с его стороны не было. Он приехал по своим делам, был на нашем ужине. Была хорошая атмосфера, мы провели время как в семейном кругу. На этом фоне на поле мы будем еще более сплоченными.

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