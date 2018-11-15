Виктор Суслов объявил вердикт минимальной пенсии

В Украине минимальная пенсия составляет 1453 гривны. На эти деньги выжить невозможно. Средняя величина пенсий достигла 2,5 тысячи гривен, но на ней также невозможно выжить, учитывая то, что постоянно растут цены на продукты, вещи первой необходимости и коммунальные тарифы.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экс-министр экономики Украины (1997-1998) Виктор Суслов.

«Конечно, пенсии нужно повышать, особенно минимальные. У нас 1453 гривны – минимальная пенсия. На эти деньги выжить невозможно», – отметил Суслов.

Комментируя министра социальной политики господина Реву, который на последнем заседании Кабмина рассказывал с гордостью, что у нас средняя величина пенсий составила 2,5 тысячи гривен, г-н Суслов отметил, что такая сумма очень маленькая. На нее невозможно выжить, учитывая то, что постоянно растут цены на продукты, вещи первой необходимости и коммунальные тарифы.

«То, что наше государство относится беспощадно к пенсионерам, фактически ведя политику их уничтожения, можно не сомневаться», – убежден экс-министр экономики.

Отвечая на вопрос ведущей, целесообразно ли анонсировать повышение пенсий из-за такого большого дефицита Пенсионного фонда, господин Суслов сказал, что в возникновении дефицита виновато правительство Украины.

«Правительство Яценюка в 2016 году резко снизило ЕСВ и искусственно увеличил дефицит Пенсионного фонда», – отмечает гость программы.

Напомним, что заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко сообщила, что с 1 декабря украинцам повысят пенсии.

По ее словам, в связи с изменениями социальных стандартов перерасчет пенсий охватит около 10 миллионов пенсионеров.

С 1 декабря текущего года будут пересчитаны надбавки, повышения, минимальные пенсионные выплаты лицам с полным стажем и надбавки за сверхнормативный стаж.

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