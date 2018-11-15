Возле Андреевской церкви в Киеве полиция нашла рюкзак и бутылки с зажигательной смесью

Полиция Киева открыла уголовные производства по двум статьям в связи с инцидентом у здания Андреевской церкви, в двери которого неизвестные бросили «коктейль Молотова».

Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба полиции Киева.

«Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины», – сказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Он сообщил, что сейчас проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. «Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия», – сказал Андрей Крищенко.

Во время осмотра сотрудники столичной полиции обнаружили около церкви рюкзак, который, предположительно, принадлежит правонарушителям.

За совершение правонарушений злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, сегодня утром, 15 ноября, двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью в дверь Андреевской церкви. Полиция устанавливает злоумышленников.

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