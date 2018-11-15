Во Львове под советской штукатуркой обнаружены уникальные росписи

В доме бывшего страхового общества «Днестр», на ул. Руськой, 20, во Львове реставраторы обнаружили ценные росписи начала ХХ века.

Об этом в Facebook сообщил украинский художник, реставратор Виктор Проданчук.

«Наши специалисты открыли уникальные росписи фабрики Ивана Левинского на Руськой, 20. Под слоем краски есть живопись на потолке – широкий фриз. Никто не мог подумать, что там есть такая красота. Состоялось совещание с участием Лилии Онищенко и наших специалистов-реставраторов. Будем просить депутатский корпус о поддержке и внести в бюджет реставрацию этого уникального памятника Львова!!! Без таких сооружений наш город станет серым и не интересным. Эту реликвию нужно восстановить любой ценой. Для нас львовян, истории Украины и мира и на память о Иване Левинском, который сделал наш город уникальным!!! Сделаем Львов украинской Барселоной!!! Спасибо всем за поддержку и тем, кто принимает участие в работах», – говорится в сообщении.

Справка ИA ZIK.

Дом бывшего страхового общества «Днестр» на ул. Руськой, 20 построен в 1905-1906 гг. строительной фирмой Ивана Левинского. Архитекторы – Тадей Обминский, Александр Лушпинский. Это памятник архитектуры и градостроительства местного значения: №М-250.

Дом построен для украинского кредитного союза «Днестр» на месте бывшего дворца Руських митрополитов, приобретен епископом Иосифом Шумлянским. Одним из его предыдущих владельцев был купец-грек Кирияк Изарович.

Исполнительные работы проводила строительная фирма Ивана Левинского. Строительство завершили в 1906 г. Тогда же в правом крыле 1-го этажа с ул. Руськой разместилось спортивное общество «Сокол-Отец», снимавшее четыре помещения: два спортивных зала, раздевалку и канцелярию. Оренда помещений инициировали историк Владимир Шухевич, тогдашний председатель т-ва Альфред Будзиновский, председатель т-ва «Днестр», известный архитектор Василий Нагорный. К новой постройке «Сокол-Отец» перенесся из дома на Подвальной, 7, разобрали перед строительством «Днестра».

В левом крыле здания в 1920–1930-х жили украинские политики Кость Левицкий (бывший президент Западно-Украинской республики) и Осип Назарук.

В 1940 г. дом «Днестра» национализировали. Сразу после войны спортивные залы перешли в хозяйство т-ва «Спартак», которое удерживало их в 1987 г. Здесь занимались борьбой, боксом, в дальнейшем гимнастикой и успешно – фехтованием. В этих стенах фехтовали чемпион ХІХ Олимпийских игр в Мехико (1968), Мюнхене (1972) Виктор Сидяк, призер олимпиад 1968, 1972, 1976 гг рапирист Василий Станкович, также рапирист Евгений Рюмин, саблист Сергей Приходько. Здесь начинала фехтовать чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012) Яна Шемякина.

Дом сегодня находится в коммунальной собственности (принадлежит территориальной общине г. Львова в лице Львовского городского совета). Пользователи: медицинское учреждение – Городская коммунальная поликлиника №1, спортивное общество «Украина».

На здании установлены мемориальные доски: в честь первого выступления здесь в 1909 известного украинского режиссера и актера Леся Курбаса, в честь основателя украинского военно-спортивного общества «Сокол-Отец» и кредитного союза «Днестр» Василия Нагорного, и таблица в честь самого общества «Сокол-Отец».

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