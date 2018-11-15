В жуткой ДТП на Ровенщине погиб украинский чемпион мира по армреслингу

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Киев-Чоп» между селами Гаи-Левятинские и Крупец в Ровенской области. В аварии погибли 50-летний и 33-летний мужчины.

Об этом сообщили в пресс-центре полиции в Ровенской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

После столкновения водитель фургона в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию. В салоне Citroen находилось еще двое пассажиров: 50-летний отец водителя и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как пишут СМИ Тернополя, в аварии разбился чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь. Факт гибели спортсмена подтвердил в Facebook начальник управления физической культуры и спорта ТОДА Виктор Мацикур.

По информации издания Футбол.ua, водитель автомобиля – еще один выдающийся украинский рукоборець Олег Жох.

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