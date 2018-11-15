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четверг, 15 ноября, 2018, 9:41 Мир
В Испании запретят нетрадиционную медицину

Правительство Испании планирует исключить практики и методики нетрадиционной медицины из перечня услуг, предоставляемых медицинскими центрами.

Об этом, ссылаясь на AFP, сообщает «Укринформ».

«Испанское правительство объявило войну альтернативной медицине – такой, как акупунктура или гомеопатия», – говорится в сообщении.

Правительство Испании планирует исключить из перечня услуг медицинских центров практики и методики нетрадиционной медицины.

Согласно заявлению правительства страны, план Минздрава направлен на то, чтобы избежать потенциального вредного влияния» нетрадиционных практик, «когда они используются как альтернатива или дополнение» к научно доказанного лечения.

В правительстве не уточнили, что именно подразумевается под альтернативной медициной, но привели в качестве примеров иглоукалывание и гомеопатию.

«Многие люди по-прежнему считают, что некоторые виды лечения работают, несмотря на отсутствие научных доказательств», – подчеркивается в заявлении.
медицинаИспанияновости мира
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2018-11-15 10:12 :16