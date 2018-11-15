В Украине задержали снайпера Нацгвардии, который мог убивать евромайдановцев, – СМИ

Правоохранители задержали снайпера Национальной гвардии, которого подозревают в убийствах активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах, передают «Украинские новости».

«Он был задержан в конце октября и в начале ноября арестован судом на 60 суток», – сказал собеседник.

В издании отметили, что знают фамилию подозреваемого, но не обнародуют его в интересах следствия.

По словам источника, следствие установило, что 20 февраля 2014 командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов «Омега» на помощь спецроте «Беркута», которая расстреливала активистов Евромайдана.

Командир отдельного отряда специального назначения по борьбе с терроризмом 14-й бригады специального назначения управления Северного территориального командования Внутренних войск разместил снайперские группы на территории клуба Кабинета Министров Украины.

В 11:28 подозреваемый выстрелил из своей снайперской винтовки «ТЅ.М308», оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко, который вместе с другими безоружными митингующими находился перед «снежной баррикадой» на ул. Институтской и никоим образом не представлял опасности для работников милиции.

В результате ранения погиб активист.

31 октября текущего года после проведенных экспертиз и исследований снайпер «Омеги», действующий военнослужащий Нацгвардии, был задержан по месту жительства.

Суд арестовал его на 60 суток.

Ему предъявлено подозрение по п.п. 5, 12 ч.2 ст.115 (совершение умышленного убийства, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий) Уголовного кодекса.

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